De "El Cadejo" a la lechuza: así brilló Emely Alemán en Miss Grand 2026

La hondureña sorprendió durante la competencia de Trajes Nacionales con una propuesta inspirada en una de las leyendas más conocidas de la tradición oral del país: El Cadejo. Aquí las imágenes de su impresionante traje.
La propuesta, denominada “El Cadejo Negro, espíritu cambia formas”, llevó al escenario una interpretación fantástica de este personaje de la mitología popular hondureña. El diseño buscó representar al Cadejo como un espíritu ancestral relacionado con el misterio, la protección y la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual.
El traje fue creado por el diseñador hondureño Franklin López, quien tomó como inspiración una leyenda transmitida de generación en generación para convertirla en una puesta en escena cargada de simbolismo y fantasía. La propuesta apostó por mostrar una parte de la identidad hondureña a través de un concepto diferente a los tradicionales trajes folclóricos.
Durante su aparición en el escenario del MGI Hall, Emely Alemán lució inicialmente una imponente figura oscura, con un rostro que evocaba al Cadejo, ojos rojos y una capa negra satinada que cubría gran parte de su vestuario. La puesta en escena generó expectativa mientras la representante hondureña avanzaba por la pasarela.
La lechuza fue presentada como un símbolo de sabiduría, vigilancia y conocimiento, elementos que complementaron el concepto del Cadejo y permitieron llevar la leyenda a una interpretación escénica distinta. De esta manera, el traje combinó mitología, fantasía y elementos visuales para contar una historia sin necesidad de palabras.
El vestuario también destacó por sus detalles ornamentales. Debajo de la capa negra se apreciaba un corpiño con bordados dorados, cuentas y piedras de diferentes colores, además de un cuello decorado y grandes alas de plumas blancas y anaranjadas que ampliaban el efecto visual de la transformación.
Con su propuesta, Honduras llevó a Tailandia una de sus historias más reconocidas y convirtió al Cadejo en protagonista de una presentación que combinó identidad nacional y espectáculo. Más allá del diseño, el traje buscó mostrar que las leyendas hondureñas también pueden convertirse en expresiones artísticas capaces de llamar la atención en escenarios internacionales.
Emely Alemán, originaria de Catacamas, Olancho, continúa representando a Honduras en la edición 2026 del Miss Grand International. La competencia avanza hacia su etapa final, con la gran gala prevista para el 10 de octubre en Bangkok, donde se conocerá a la nueva ganadora del certamen.