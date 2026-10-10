“Honduras, mi corazón turquesa”: el mensaje de Emely Alemán antes de la final de Miss Grand

A pocas horas de la final de Miss Grand International 2026, Emely Alemán dejó en Instagram un mensaje emotivo dirigido a los hondureños que la han acompañado durante todo el certamen.
“Honduras, mi corazón turquesa”, escribió la candidata junto a las banderas de su país, y aseguró sentirse “sumamente orgullosa de ser hondureña ahora más que nunca”.
Para ella, representar a la nación ante el mundo es “uno de los momentos más conmovedores” de su vida.
Alemán reconoció que a veces los sueños parecen imposibles, pero afirmó que “cuando Dios es quien se encarga de tu destino no hay nada imposible”.
Por eso invitó a sus seguidores a “soñar en grande” y a dejar que sea Dios quien decida. También agradeció el apoyo recibido: “Gracias por apoyarme, gracias por creer en mí y estar siempre pendiente durante todo este proceso”.
La reina hondureña también destacó el significado del momento para el país: “Hoy, Honduras no solo regresa a Miss Grand International, pero regresa para hacerse sentir más que nunca”.
Reconoció además a las mujeres que “ya forjaron el camino” y que ahora ella y las demás candidatas continúan. Y cerró con una frase que resume su estado de ánimo: “Sea cual sea el resultado, sepan que esta etapa de mi vida quedará en mi corazón para siempre”.
La gala se celebra este sábado 10 de octubre a las 7:00 p. m. en Tailandia, en el MGI Hall del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok. En Honduras será a las 6:00 a. m. Se transmite por el canal de YouTube GrandTV y por la página de Facebook de Miss Grand International.
Más de 70 candidatas compiten por la corona que hoy porta la filipina Emma Tiglao. De ellas, 20 avanzarán a la semifinal, diez a la siguiente ronda y cinco a las preguntas y respuestas finales, antes de que el jurado elija a la nueva reina.
Tiene 27 años, es licenciada en Análisis de Negocios y en Gestión de la Cadena de Suministro por la Universidad de Tennessee y dirige una agencia de atención domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad. También trabaja como modelo, actriz en comerciales, mentora universitaria y filántropa.