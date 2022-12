Así empezó la historia de amor de Meghan Markle y el príncipe Harry

“De verdad que yo quería permanecer soltera. Tenía mi carrera, tenía mi vida y mi camino bien marcado. Pero apareció Harry para alterar la trama”, dijo la duquesa mientras reía.

Antes de conocerse, un amiga en común de ambos le escribió a Meghan para decirle que el “príncipe Haz” -apodo de Harry-, por lo que antes de “leer” sobre él quiso ver su feed de Instagram para recopilar su propia información para saber si era el hombre adecuado.

“Cuando la gente me pregunta si lo busqué en Google, siempre digo que no. Pero esa era mi tarea, la verdad, no conocer lo que la gente decía de él, sino lo que él publicaba sobre sí mismo. Ese era mi mejor barómetro. Empecé a recorrer su cuenta y me encontré esta hermosa fotografía de él en África. Aprendí sobre su compromiso con el medio ambiente y lo que hacía en el tiempo que pasaba allí”, afirmó Meghan.

