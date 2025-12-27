Los grandes momentos del entretenimiento en 2025

El año comenzó con unos Oscar que se sintieron un tanto incómodos ante el caso de la actriz española Karla Sofía Gascón, cuya aspiración al premio de la Academia se vio frustrada por tuits que había publicado en el pasado, y en los que su postura respecto a temas relacionados con musulmanes y George Floyd la dejaron al borde de la cancelación. Esto sin obviar otras publicaciones insultantes relacionadas con Selena Gómez, con quien compartió set en la nominada "Emilia Pérez".
Febrero continuó con una noticia que impactó: la adquisición por parte de Amazon MGM Studios de la franquicia de James Bond, un asunto que se extendió por varios meses por un tema escabroso: el control creativo de la saga en futuras producciones. Escabroso porque los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli resguardaron durante décadas ese control, y por ende el ADN del personaje. Finalmente cedieron ante el gigante del entretenimiento, por un acuerdo monetario que deja más dudas que respuestas.
En Marzo, Netflix estrenó una de las series que más debate ha generado en varios niveles: "Adolescencia". La producción británica sobre el caso de asesinato cometido por un adolescente contra la chica que le gusta, abrió la conversación sobre el rol de los padres y los riesgos de los hijos ante el internet y su entorno. La serie ganó ocho premios Emmy y puso en el foco el talento emergente del actor Owen Cooper.
Trump generó inquietud al proponer aranceles del 100% a las películas extranjeras, al considerar que la producción fuera de EUA supone un riesgo. Aunque la medida no se ha aplicado, sus declaraciones han encendido las alarmas en la industria internacional, especialmente en el Reino Unido.
Una de las producciones con más expectativas es la anunciada por HBO: la serie de Harry Potter. El actor escocés Dominic McLaughlin dará vida al joven mago, acompañado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. El reparto, uno de los más comentados de 2025, incluye también a Nick Frost, John Lithgow y Janet McTeer, mientras el rodaje avanza con estreno previsto para 2027.
La película de Christopher Nolan "La odisea", es uno de los grandes acontecimientos cinematográficos anunciados en 2025, para estrenarse en 2026. La cinta que es la primera del director tras el arrasador éxito de "Oppenheimer" en 2023, tiene en su elenco principal a figuras como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Mia Goth y Jon Bernthal.
Una sorpresa del streaming fue la cinta animada KPop Demon Hunters, que consolidó su éxito al convertirse en la película más vista en la historia de Netflix. El estreno en cines impulsó aún más su popularidad, liderando la taquilla en EUA y llevando a la plataforma de streaming a iniciar conversaciones sobre una secuela.
La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 con una publicación conjunta en Instagram acompañada de fotos del momento romántico y un anillo de diamante diseñado especialmente para Swift. El anuncio se volvió un fenómeno en redes sociales, batiendo récords de interacción.
La noticia de que Bad Bunny será el protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026, provocó una ola de reacciones a favor y en contra. Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo algo que decir sobre la elección de la NFL, a la que calificó de “absolutamente ridícula” y diciendo que “nunca había oído hablar de él”. No obstante, la NFL mantiene su postura, y es innegable que Bad Bunny ha sido el artista latino del año.
La suspensión temporal del programa Jimmy Kimmel Live! después de que Jimmy Kimmel hiciera comentarios polémicos en su monólogo sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk, desató una fuerte reacción política y mediática. La decisión vino tras la presión de grupos conservadores e incluso se habló de la Casa Blanca. Tras una ola de críticas por parte de figuras del entretenimiento, defensores de la libertad de expresión y el público, Disney/ABC decidió reinstalar el programa apenas seis días después.
La adquisión por parte de Netflix de Warner Bros. Discovery ha estado en el foco de la industria por todo lo que implicaría esto y, sobre todo, por el aparente favoritismo ante esta compra en la que también ha estado involucrada Paramount+, que ha alegado precisamente que Netflix está siendo beneficiada. Los accionistas tendrán que definir qué oferta acepta, aunque hay preocupación sobre la concentración de poder de Netflix en el streaming.
La gira "Las mujeres ya no lloran world tour" de Shakira, es catalogada como la gira latina más exitosa del año, con entradas agotadas en apenas horas, y la ampliación de fechas en varias ciudades. Para Centroamérica, ha sido gran noticia el hecho de que la cantante anunciara tres fechas en la capital de El Salvador, con la suma de dos shows más al agotar las entradas en menos de 24 horas.