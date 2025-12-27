Los grandes momentos del entretenimiento en 2025

La noticia de que Bad Bunny será el protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026, provocó una ola de reacciones a favor y en contra. Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo algo que decir sobre la elección de la NFL, a la que calificó de “absolutamente ridícula” y diciendo que “nunca había oído hablar de él”. No obstante, la NFL mantiene su postura, y es innegable que Bad Bunny ha sido el artista latino del año.