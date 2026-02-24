Muere hija de Martin Short a los 42 años: Autoridades confirman la causa del deceso

Los Ángeles, Estados Unidos.- Katherine Hartley Short, hija adoptiva del reconocido comediante y actor Martin Short, murió el pasado 23 de febrero en su residencia de Hollywood Hills a los 42 años.
Fuentes policiales confirmaron a TMZ que su muerte fue producto de una herida de bala autoinflingida. Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, junto con el cuerpo de bomberos, respondieron al llamado a su domicilio pasadas las 6:00 de la tarde del lunes, donde fue hallada sin vida.
El representante del actor emitió un comunicado escueto, cargado de dolor. "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo."
Katherine Elizabeth Short nació el 3 de diciembre de 1983 y fue la mayor de los tres hijos que Martin Short adoptó junto a su esposa, la actriz Nancy Dolman.
A diferencia de su padre, una figura omnipresente en los escenarios y pantallas de Hollywood, Katherine eligió un camino alejado de los reflectores.
Se formó en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en psicología y estudios de género y sexualidad en 2006.
Cuatro años después, completó una maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California, la misma institución donde también perdió a su madre ese mismo año.
Su vocación apuntaba a los márgenes que el éxito suele ignorar. Tras graduarse, trabajó durante cuatro años en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA, donde desarrolló experiencia en manejo de crisis, terapia individual y grupal, y apoyo a familias con integrantes afectados por enfermedades mentales graves o adicciones.
También prestó servicios en el Camden Center, un programa ambulatorio de doble diagnóstico para trastornos psiquiátricos, adictivos y alimentarios.
Con el tiempo, estableció una práctica privada en Los Ángeles como trabajadora social clínica licenciada.
Su compromiso con la salud mental trascendió el consultorio. Katherine colaboró con la organización Bring Change 2 Mind, fundada para combatir el estigma que rodea a las enfermedades mentales, una causa a la que dedicó años de trabajo silencioso y riguroso.
La muerte de Katherine llega apenas semanas después de que Martin Short despidiera a su amiga de toda la vida, la actriz Catherine O'Hara, fallecida el 30 de enero tras una batalla privada contra el cáncer colorrectal.
Y se suma a una herida que la familia arrastra desde 2010, cuando Dolman murió de cáncer de ovario tras más de treinta años de matrimonio con el actor.
En aquella ocasión, Short habló con poca evasión sobre lo que significó para sus hijos.
"Han sido dos años difíciles para mis hijos. Es algo que negamos en la vida, que nos suceda a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando sucede, se gana un poco y se sufre un poco", declaró al diario The Guardian.
En otra entrevista de ese período, añadió que lo que le dijo a sus hijos entonces fue que creía que su madre se había "infiltrado en sus almas".
Katherine deja a sus hermanos Oliver, de 39 años, y Henry, de 36, quienes también fueron adoptados por Martin y Nancy.
Short tenía previsto actuar junto a Steve Martin el sábado en Minneapolis, como parte de su gira conjunta de comedia y música. Aún no está confirmado si esas presentaciones seguirán adelante.