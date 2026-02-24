Muere hija de Martin Short a los 42 años: Autoridades confirman la causa del deceso

Los Ángeles, Estados Unidos.- Katherine Hartley Short, hija adoptiva del reconocido comediante y actor Martin Short, murió el pasado 23 de febrero en su residencia de Hollywood Hills a los 42 años.

Fuentes policiales confirmaron a TMZ que su muerte fue producto de una herida de bala autoinflingida. Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, junto con el cuerpo de bomberos, respondieron al llamado a su domicilio pasadas las 6:00 de la tarde del lunes, donde fue hallada sin vida.

El representante del actor emitió un comunicado escueto, cargado de dolor. "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo."

Katherine Elizabeth Short nació el 3 de diciembre de 1983 y fue la mayor de los tres hijos que Martin Short adoptó junto a su esposa, la actriz Nancy Dolman.

A diferencia de su padre, una figura omnipresente en los escenarios y pantallas de Hollywood, Katherine eligió un camino alejado de los reflectores.

Se formó en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en psicología y estudios de género y sexualidad en 2006.