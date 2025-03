¿Meryl Streep y Martin Short son pareja? Esto revelan fuentes cercanas

En agosto de 2023, una fotografía donde aparecían tomados de la mano durante un evento de Only Murders in the Building encendió las sospechas. “Definitivamente había algo más”, dijo entonces un testigo a Page Six.

Aunque en su momento un representante de Streep negó la relación, una fuente reveló a DailyMail que el romance habría surgido en el rodaje de la serie. “Meryl y Martin negaron su relación hace meses, pero es el secreto peor guardado de toda la producción”, afirmó.

El pasado fin de semana, una imagen compartida por Jennifer López reavivó los rumores. En la fotografía, tomada entre el elenco de Oh, Mary!, Streep y Short aparecen juntos.

Poco después, TMZ informó que ambos llegaron juntos a la grabación de Saturday Night Live.