"Harry Potter": HBO revela más detalles sobre su elenco

Londres, Reino Unido.- HBO ha ido con paciencia respecto a la revelación de su elenco para la serie de "Harry Potter", y ahora ha dado a conocer quiénes interpretarán a otros cinco personajes del mundo mágico de Hogwarts. La compañía anunció que David Threlfall prestará su voz al "Sombrero seleccionador", mientras que Leo Bill interpretará a Nick Casi Decapitado, Andrew Brooke será el Barón Sanguinario, Daniel Fearn será el Fraile Gordo y Laura Smyth dará vida a la Dama Gorda, el retrato que custodia la entrada a la sala común de Gryffindor.

Y así el reparto de la primera temporada "Harry Potter y la piedra filosofal" se va completando. Los cinco intérpretes se suman a un elenco principal encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. También participan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El reparto incluye además a Warwick Davis como Filius Flitwick, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley y Paul Whitehouse como Argus Filch, entre otros actores. Otras revelaciones recientes son Harry Gilby como Charlie Weasley, Jasper Talbot como James Potter y Hannah Chinn como Lily Potter, ampliando la presencia de personajes que tuvieron una participación limitada o no aparecieron en las películas originales.

La segunda temporada ya está en producción