"Harry Potter": HBO revela más detalles sobre su elenco

Londres, Reino Unido.- HBO ha ido con paciencia respecto a la revelación de su elenco para la serie de "Harry Potter", y ahora ha dado a conocer quiénes interpretarán a otros cinco personajes del mundo mágico de Hogwarts.
La compañía anunció que David Threlfall prestará su voz al "Sombrero seleccionador", mientras que Leo Bill interpretará a Nick Casi Decapitado, Andrew Brooke será el Barón Sanguinario, Daniel Fearn será el Fraile Gordo y Laura Smyth dará vida a la Dama Gorda, el retrato que custodia la entrada a la sala común de Gryffindor.
Y así el reparto de la primera temporada "Harry Potter y la piedra filosofal" se va completando.
Los cinco intérpretes se suman a un elenco principal encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.
También participan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.
El reparto incluye además a Warwick Davis como Filius Flitwick, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley y Paul Whitehouse como Argus Filch, entre otros actores.
Otras revelaciones recientes son Harry Gilby como Charlie Weasley, Jasper Talbot como James Potter y Hannah Chinn como Lily Potter, ampliando la presencia de personajes que tuvieron una participación limitada o no aparecieron en las películas originales.
La segunda temporada ya está en producción
Mientras HBO prepara el estreno de la primera entrega, la segunda temporada, inspirada en "Harry Potter y la cámara secreta", ya comenzó su producción.
Entre las incorporaciones anunciadas para esa etapa figuran Kit Harington como Gilderoy Lockhart, Lenny Rush como Dobby, Bonnie Hill como Ginny Weasley, Billy Barratt como Tom Riddle y Rafe Spall como Arthur Weasley.
La primera temporada llegará a HBO y HBO Max el 25 de diciembre de 2026 y buscará desarrollar con mayor amplitud la historia de los libros de J. K. Rowling, dedicando una temporada a cada entrega de la saga.