John Lithgow defiende su papel en Harry Potter pese a las polémicas de JK Rowling

El actor ya había expresado una postura similar en el Festival de Cine de Róterdam a principios de año, donde calificó las opiniones de la escritora de "irónicas e inexplicables" y destacó que los libros de la saga no contienen ningún rastro de esa sensibilidad. "Ella ha escrito una meditación sobre la bondad y la aceptación", dijo entonces sobre la obra.