John Lithgow defiende su papel en Harry Potter pese a las polémicas de JK Rowling

John Lithgow, de 80 años, ha abordado públicamente la polémica que rodea a JK Rowling en una entrevista con The New Yorker Radio Hour.
El actor, que dará vida al director Albus Dumbledore en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter and the Philosopher's Stone producida por HBO, reconoció haber recibido presiones para abandonar el proyecto. "No estaba dispuesto a hacer eso", afirmó.
Lithgow señaló que, aunque discrepa de buena parte de las posiciones públicas de Rowling, considera que su reacción mediática no siempre ha sido fiel a lo que la autora ha dicho.
"Creo que mucho de ello ha sido tergiversado, y ella lo ha agravado a su propio coste", declaró. En cuanto a su decisión de aceptar el papel, fue directo: la que lo convenció fue la showrunner Francesca Gardiner, con quien nunca ha llegado a conocer a Rowling en persona.
El actor ya había expresado una postura similar en el Festival de Cine de Róterdam a principios de año, donde calificó las opiniones de la escritora de "irónicas e inexplicables" y destacó que los libros de la saga no contienen ningún rastro de esa sensibilidad. "Ella ha escrito una meditación sobre la bondad y la aceptación", dijo entonces sobre la obra.
La controversia se ha extendido entre otros nombres del sector. Andrew Garfield, actor vinculado a la franquicia cinematográfica original, se refirió a Rowling en términos velados como "ella que no debe ser nombrada", en alusión directa al villano de la saga, y cuestionó el apoyo económico implícito a lo que describió como "legislación inhumana".
En mayo del año pasado, Rowling respondió en un ensayo a varios actores que firmaron una carta abierta en favor de los derechos trans tras un fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, calificándolos de "colegas traidores" movidos por el miedo.
La producción ya ha enfrentado incidentes de seguridad: el actor Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape, recibió amenazas de muerte tras el anuncio de su incorporación. El estreno de la serie está previsto para la Navidad de 2026 en HBO y su plataforma de streaming.