HBO revela quiénes serán James, Lily y Charlie Weasley en la serie de Harry Potter

Londres, Inglaterra.- HBO confirmó que Jasper Talbot interpretará a James Potter, Hannah Chinn a Lili Potter y Harry Gilby a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter, titulada "Harry Potter y la piedra filosofal", que llegará a HBO y HBO Max el 25 de diciembre.
El anuncio se hizo en una publicación de Instagram de HBO Max, acompañada del texto: "La familia mágica está creciendo".
Los tres actores llegan con trayectoria en la televisión y el cine británicos. Talbot figura en el historial de Broadchurch, Chinn participó en una película de la saga de terror "El conjuro" y Gilby formó parte del reparto de The Last Kingdom.
La elección de los Potter cubre uno de los vacíos más sensibles del reparto. Hasta ahora, el equipo creativo había revelado a Dominic McLaughlin como Harry, a Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley, junto a un elenco adulto encabezado por John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.
Faltaban los dos personajes cuya muerte a manos de Voldemort pone en marcha toda la historia.
En las películas, James y Lily aparecieron en recuerdos, fotografías y manifestaciones mágicas, y fueron interpretados por Adrian Rawlins y Geraldine Somerville.
Según Screen Rant, Talbot y Chinn están más cerca en edad de las versiones de los libros que sus antecesores en el cine, un detalle que podría dar otro peso a las escenas en que Harry se asoma a ese pasado.
La incorporación de Charlie Weasley marca una distancia más clara con la saga cinematográfica. Segundo hijo de Molly y Arthur Weasley después de Bill, Charlie trabaja con dragones en Rumania según los libros.
En las películas quedó fuera de pantalla y solo existió como mención de su hermano Ron. Variety subraya que, al incluirlo, la serie se aparta de lo que hizo el cine con el personaje.
Esa decisión encaja con la promesa que Warner Bros. hizo al presentar el proyecto, una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, quien figura como productora ejecutiva.
HBO renovó la producción por una segunda temporada el 6 de mayo, meses antes del debut de la primera. Esa nueva entrega, basada en "Harry Potter y la cámara secreta", se rueda actualmente en los estudios Leavesden, a las afueras de Londres.