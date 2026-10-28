HBO revela quiénes serán James, Lily y Charlie Weasley en la serie de Harry Potter

Londres, Inglaterra.- HBO confirmó que Jasper Talbot interpretará a James Potter, Hannah Chinn a Lili Potter y Harry Gilby a Charlie Weasley en la primera temporada de Harry Potter, titulada "Harry Potter y la piedra filosofal", que llegará a HBO y HBO Max el 25 de diciembre. El anuncio se hizo en una publicación de Instagram de HBO Max, acompañada del texto: "La familia mágica está creciendo".

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Los tres actores llegan con trayectoria en la televisión y el cine británicos. Talbot figura en el historial de Broadchurch, Chinn participó en una película de la saga de terror "El conjuro" y Gilby formó parte del reparto de The Last Kingdom.

La elección de los Potter cubre uno de los vacíos más sensibles del reparto. Hasta ahora, el equipo creativo había revelado a Dominic McLaughlin como Harry, a Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley, junto a un elenco adulto encabezado por John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. Faltaban los dos personajes cuya muerte a manos de Voldemort pone en marcha toda la historia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En las películas, James y Lily aparecieron en recuerdos, fotografías y manifestaciones mágicas, y fueron interpretados por Adrian Rawlins y Geraldine Somerville. Según Screen Rant, Talbot y Chinn están más cerca en edad de las versiones de los libros que sus antecesores en el cine, un detalle que podría dar otro peso a las escenas en que Harry se asoma a ese pasado. La incorporación de Charlie Weasley marca una distancia más clara con la saga cinematográfica. Segundo hijo de Molly y Arthur Weasley después de Bill, Charlie trabaja con dragones en Rumania según los libros.