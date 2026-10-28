"Harry Potter y la piedra filosofal" cumple 25 años de su debut en el cine

Londres, Reino Unido.- El 4 de noviembre de 2001, el cine Odeon de Leicester Square, en pleno centro de Londres, se transformó en Hogwarts. Allí se celebraba el estreno mundial de la adaptación del primer libro de J. K. Rowling: "Harry Potter y la piedra filosofal". Una tarde que marcó el nacimiento de la “pottermanía” cinematográfica. Apenas unos días después, el 16 de noviembre de 2001, la película desembarcaba en los cines de Reino Unido y Estados Unidos. Con 152 minutos de duración, la cinta hizo que el público descubriera a tres niños británicos por entonces desconocidos: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Veinticinco años después, aquella primera entrega cumple su cuarto de siglo como todo un clásico del cine comercial. Y lo hace con un cambio de era en marcha: Warner Bros. Discovery y HBO preparan el estreno de una serie pensada para desarrollarse a lo largo de diez años, con un nuevo reparto y la misión de adaptar, libro por libro, la historia original.

Una prueba de fuego de 125 millones

A finales de los años 90, Warner Bros. adquirió los derechos para adaptar las novelas de J. K. Rowling. La compra del primer volumen se cerró por una cifra estimada de un millón de libras esterlinas (unos 1,65 millones de dólares). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esa perspectiva entre manos, el reto de capitanear el proyecto cayó en manos de Chris Columbus. El cineasta estadounidense venía respaldado por taquillazos familiares como Home Alone, su secuela Home Alone 2: Lost in New York y Mrs. Doubtfire. Aun así, asumir una producción de 125 millones de dólares no fue sencillo: “La realidad es que la presión del mundo entero estaba sobre nosotros, y sobre mí en particular porque sabía que, si arruinaba esta, todo se acababa. No puedes arruinar este libro”, expresó años después Columbus, en declaraciones recogidas por SlashFilms.

Para aguantar la presión, tuvo que concentrarse al máximo en el plató y olvidarse del ruido exterior. Porque el miedo a fallar era real, tal y como recoge una entrevista en el portal Koimoi: “Durante las dos primeras semanas todos los días pensaba que me iban a despedir”. Sin embargo, tras el estreno a mediados de noviembre de 2001, los números dejaron claro el trabajo bien hecho: En su primer paso por la cartelera, "Harry Potter y la piedra filosofal" recaudó 974 millones de dólares en todo el mundo. No solo fue la película más taquillera del año, sino la segunda con mayor recaudación en la historia del cine, solo por detrás de Titanic. Con los reestrenos que llegaron durante las dos décadas posteriores, la recaudación superó la barrera de los 1,000 millones de dólares, hasta alcanzar los 1,029 millones. Así, esa primera cinta fue la piedra angular de un auténtico imperio: entre 2001 y 2011, los ocho filmes de la franquicia original producidos por Warner Bros. superaron los 7,750 millones de dólares en la taquilla internacional únicamente con la venta de entradas.

Nueva era en televisión

Con motivo de los 25 años del estreno, el entusiasmo de los seguidores se ha repartido entre revisionar la película y visitar los lugares donde cobró vida. Plataformas de la comunidad como The Leaky Cauldron constatan un aluvión de maratones especiales y reservas para el Warner Bros. Studio Tour London, en los míticos estudios Leavesden. Precisamente estas instalaciones británicas, donde Chris Columbus y su equipo construyeron escenarios tan emblemáticos como el Gran Comedor de Hogwarts, servirán de puente entre el clásico de 2001 y la nueva etapa de la saga: HBO ha elegido estos mismos platós. Y es que Warner Bros. Discovery no ha escatimado en recursos. La compañía tiene en marcha la mayor producción en la historia de HBO: una adaptación televisiva pensada para dedicar una temporada completa a cada una de las siete novelas. El propio director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, explicó el plan tras reunirse en Londres con la autora de los libros y los directivos Casey Bloys y Channing Dungey. “No hemos ocultado nuestro entusiasmo por Harry Potter. La última película se hizo hace más de doce años. Estuve en Londres hace unas semanas con Casey y Channing y pasamos un tiempo real con J. K. y su equipo”, afirmó en declaraciones recogidas por TheWrap. “Ambas partes están encantadas de reactivar esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron magníficas y no podríamos estar más entusiasmados con lo que viene por delante... No podemos esperar para compartir una década de nuevas historias con los fanáticos de todo el mundo en Max. Apuntamos a un debut en 2026”, añadió el directivo. Para llevar las riendas creativas, HBO ha apostado por talentos de primer nivel. Francesca Gardiner, ganadora del Emmy por su trabajo en el guion de Succession, ejerce como guionista principal y showrunner. A su lado está Mark Mylod, director curtido en la propia Succession y en Game of Thrones. El objetivo está claro. Casey Bloys, presidente y consejero delegado de HBO, aseguró en el portal oficial Wizarding World que la ficción ofrecerá una “inmersión profunda en cada uno de los icónicos libros". En ese mismo espacio, Gardiner avanzó que la televisión permitirá mostrar “cosas que no hemos visto” y respetar las edades originales de los personajes de las novelas, mientras que Mark Mylod subrayó su intención de explorar las “profundidades y recovecos” del castillo de Hogwarts.

Regreso navideño al mismo Hogwarts