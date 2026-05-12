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Hailey Bieber ficha por Mango como imagen para su campaña de verano

En su campaña de verano, la firma catalana invita a sumergirse en la ciudad de Los Ángeles junto a la piscina y un sol radiante junto a la modelo y esposa del cantante Justin Bieber

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 11:12
Hailey Bieber ficha por Mango como imagen para su campaña de verano

La colección está compuesta por pantalones cortos, chaquetas extragrandes y vestidos mini desenfadados.

 Foto: EFE.

Madrid, España.- La modelo, empresaria y fundadora de la firma cosmética Rhode, Hailey Bieber, ha fichado por Mango para protagonizar su nueva campaña de verano, en la que despliega el estilo relajado y sofisticado que la ha convertido en una de las figuras más influyentes de la moda actual.

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Bajo el lema “Craft your own story” (“Crea tu propia historia”), la campaña transporta al espectador a un luminoso escenario en Los Ángeles, entre piscinas, tardes soleadas y referencias a la estética ‘cool girl’ que Bieber ha popularizado en redes sociales y en el street style internacional.

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Las imágenes, fotografiadas por Anthony Seklaoui, muestran a la modelo luciendo desde vestidos mini y prendas de fiesta hasta conjuntos más casuales con chaquetas oversize y pantalones cortos.

Según destacó este martes la firma catalana en un comunicado, Bieber representa “a una de las mujeres más influyentes de su generación”, cuya estética minimalista y urbana ha ayudado a definir las tendencias contemporáneas.

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La elección no resulta casual: en los últimos años, la esposa del cantante Justin Bieber se ha consolidado como un referente global de moda y belleza, tanto por sus apariciones públicas como por el éxito de Rhode, su marca de cosméticos y cuidado de la piel.

La colección apuesta por una paleta cromática dominada por tonos azules y rojos, además de siluetas relajadas y prendas inspiradas en el estilo californiano. Tops ajustados, vestidos ligeros y piezas desenfadadas forman parte de una propuesta que busca capturar el espíritu del verano urbano.

La colaboración también llega en un momento especialmente relevante para Bieber, quien continúa expandiendo su presencia en la industria de la moda y la belleza.

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En los últimos meses, la modelo ha encabezado campañas para importantes firmas internacionales y ha mantenido una fuerte presencia mediática tras el crecimiento de Rhode, marca que recientemente volvió a estar en el centro de atención luego de revelarse detalles sobre su millonaria expansión empresarial.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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