Lo que no se vio en TV: Así fue el "reencuentro" de Karol G y Feid en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las cámaras de la alfombra roja de los Grammys 2026 captaron el momento exacto en que Karol G pasaba frente a Feid mientras él revisaba su teléfono móvil. Ninguno levantó la mirada. Ninguno saludó.
La ceremonia celebrada este fin de semana en el Crypto.com Arena reunió a lo más selecto de la industria musical mundial, pero el encuentro no planificado entre las dos estrellas del reggaetón generó más titulares que muchas de las actuaciones del evento.
Apenas tres semanas antes, TMZ había confirmado oficialmente que la pareja había terminado su relación de tres años en buenos términos, sin terceros involucrados según reportó la revista ¡Hola!.
Karol G llegó primero a la alfombra roja luciendo un diseño de Paolo Sebastian que combinaba encaje azul claro con transparencias estratégicas.
El vestido de escote pronunciado, hombros descubiertos y una cola que se arrastraba varios metros evocaba las mantillas españolas tradicionales reinterpretadas con sensualidad contemporánea.
Cuando Feid apareció minutos después, eligió un camino distinto en la alfombra. Vestía camisa de cuero negro de manga larga con corbata del mismo tono y pantalones de pinzas grises.
Su dentadura fluorescente verde brillaba bajo las luces, fiel al estilo irreverente que caracteriza su imagen pública. Las cámaras intentaron capturar algún gesto entre ambos, pero la estrategia de evitación funcionó a la perfección.
La noche tenía un trasfondo competitivo para ambos artistas. Karol G competía por el Grammy de Mejor álbum de pop latino con "Tropicoqueta", aunque finalmente el gramófono dorado fue para Natalia Lafourcade por "Cancionera".
Para la cantante paisa era su segunda nominación tras hacer historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en ganar Mejor álbum de música urbana con "Mañana será bonito".
Feid enfrentaba su primera nominación en los Grammy por "Ferxxo Vol. X: Sagrado" en la categoría de Mejor álbum de música urbana.
El premio terminó en manos de Bad Bunny por "Debí tirar más fotos", anuncio que precisamente realizó Karol G desde el escenario junto al comediante Marcello Hernández. La ironía del momento no pasó desapercibida entre los asistentes.
La relación entre ambos cantantes comenzó en 2021 cuando colaboraron en la canción "Friki", meses después de que Karol G terminara su noviazgo mediático con Anuel AA.
Mantuvieron el romance en privado hasta mediados de 2023, cuando aparecieron tomados de la mano durante un concierto de Feid en el Kaseya Center de Miami.
Durante los siguientes dos años se volvieron habituales en eventos como Billboard Women in Music y los Latin Grammy, mostrándose afectuosos y cómplices ante las cámaras.
En mayo de 2025, Karol G habló sobre su relación en el documental "Karol G: Mañana fue muy bonito", describiéndola como sana, divertida y restauradora de su humanidad.
Los indicios del distanciamiento comenzaron a notarse hacia finales de 2025. Las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y Karol G viajó sola a Hawái durante las festividades de fin de año. En enero de 2026, medios especializados confirmaron la separación amistosa.
El anfitrión Trevor Noah bromeó durante la ceremonia sobre romances en la industria musical, aunque evitó mencionar nombres específicos. Entre los asistentes circularon miradas cómplices cada vez que los editores de video proyectaban tomas del público donde ambos colombianos aparecían en pantallas separadas.