Feid lanza “Cambiaré” con Fonsi tras confirmarse ruptura con Karol G

San Juan, Puerto Rico.— El año dio inicio con una colaboración inesperada, en la cual Luis Fonsi y Feid se han encargado de mostrarle al mundo que no hay límites cuando se trata de géneros, estilos y ritmos.
La letra de “Cambiaré”, expresa melancolía y una mezcla de emociones al hablar de una persona que extraña a alguien y está mejorando para volver con su ex: “Dile que cambiaré, yo cambiaré, por un amor así, yo cambiaré”.
Algunos internautas han relacionado este lanzamiento con la reciente confirmación de la ruptura entre Feid y Karol G, interpretándolo como una etapa de cambio o un nuevo comienzo.
Aunque los versos de este tema reflejan nostalgia, el ritmo y sus clips están cargados de vida y una energía vibrante que contagia a quienes ven y escuchan esta canción.
Los autores de este nuevo sencillo son muy reconocidos en la industria de la música, pues se trata de Luis Fonsi y Feid, quienes junto a los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, crearon esta obra.
A pesar de las especulaciones de los fans sobre la nueva canción y la ruptura de Feid y Karol G, ninguno de los artistas se ha pronunciado respecto al tema.