Feid lanza “Cambiaré” con Fonsi tras confirmarse ruptura con Karol G

La salsa titulada “Cambiaré” tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, no solo por la versatilidad de ambos artistas, sino porque aseguran va dirigida a Karol G

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 16:05
Luis Fonsi y Feid unen voces y encienden las plataformas y redes sociales.

 Foto: Cortesía Instagram Luis Fonsi

San Juan, Puerto Rico.— El año dio inicio con una colaboración inesperada, en la cual Luis Fonsi y Feid se han encargado de mostrarle al mundo que no hay límites cuando se trata de géneros, estilos y ritmos.

La letra de “Cambiaré”, expresa melancolía y una mezcla de emociones al hablar de una persona que extraña a alguien y está mejorando para volver con su ex: “Dile que cambiaré, yo cambiaré, por un amor así, yo cambiaré”.

¿Karol G y Feid ponen fin a su relación de tres años? Esto se sabe

Algunos internautas han relacionado este lanzamiento con la reciente confirmación de la ruptura entre Feid y Karol G, interpretándolo como una etapa de cambio o un nuevo comienzo.

¿Cuánto dinero tiene Shakira y cuáles son los ingresos que alimentan su imperio?

Aunque los versos de este tema reflejan nostalgia, el ritmo y sus clips están cargados de vida y una energía vibrante que contagia a quienes ven y escuchan esta canción.

Los autores de este nuevo sencillo son muy reconocidos en la industria de la música, pues se trata de Luis Fonsi y Feid, quienes junto a los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, crearon esta obra.

A pesar de las especulaciones de los fans sobre la nueva canción y la ruptura de Feid y Karol G, ninguno de los artistas se ha pronunciado respecto al tema.

Redacción web
Scarleth Rodríguez

