Feid lanza “Cambiaré” con Fonsi tras confirmarse ruptura con Karol G

San Juan, Puerto Rico.— El año dio inicio con una colaboración inesperada, en la cual Luis Fonsi y Feid se han encargado de mostrarle al mundo que no hay límites cuando se trata de géneros, estilos y ritmos. La letra de “Cambiaré”, expresa melancolía y una mezcla de emociones al hablar de una persona que extraña a alguien y está mejorando para volver con su ex: “Dile que cambiaré, yo cambiaré, por un amor así, yo cambiaré”.

Algunos internautas han relacionado este lanzamiento con la reciente confirmación de la ruptura entre Feid y Karol G, interpretándolo como una etapa de cambio o un nuevo comienzo.