¿Karol G y Feid ponen fin a su relación de tres años? Esto se sabe

Tegucigalpa, Honduras.- Karol G y Feid, ambos artistas, figuras colombianas del género urbano le pusieron fin a su historia de amor, que surgió luego de una exitosa colaboración musical y años de rumores.
Al menos eso es lo que afirma medio de espectáculos internacional TMZ. La información, que aún no ha sido confirmada oficialmente por parte de los cantantes o sus equipos, ya está siendo replicada por varios medios de habla hispana.
De ser cierto es un duro revés para los miles de fanáticos latinos de música urbana. Lo que revela la publicación del sitio TMZ, es que Karol G y Feid y que se basa en datos de fuentes cercanas a ambos artistas, es que la ruptura ocurrió en silencio hace algunos meses.
TMZ afirma que las mismas fuentes indicaron al medio que el fin de la relación fue amistoso y que ambos músicos mantienen una buena relación en la actualidad.
El romance de Karol G y Feid se hizo público en 2023, cuando la cantante antioqueña confirmó el noviazgo en entrevistas.
En su momento la cantante colombiana, conocida como "La Bichota", describió esa etapa como un capítulo positivo y de apoyo mutuo en su vida.
La relación surgió luego de la colaboración entre ambos artistas en el tema "FRIKI". Aunque fueron vistos desde 2021, lo que que alimentó la especulación durante mucho tiempo.
Rumores de separación
Este anuncio, de ser confirmado por la pareja, sería solo la confirmación de lo que hace un tiempo se ha dicho en redes sociales y medios internacionales que han destacado la ausencia de Feid en los compromisos recientes de Karol G.
Esto ya varios detalles avivaron los rumores sobre una posible ruptura. Una de estas situaciones es cuando la intérprete de "Tusa" se presentó en la NFL en Brasil y en un concierto en el Vaticano, además de disfrutar de unas vacaciones en Disney, en octubre del año anterior y el cantante no apareció por ninguna parte.
Otra de las apariciones sola de Karol G fue en los Latin Grammy 2025, aunque llevaba como accesorio unos aretes verdes muy notorios, lo que muchos interpretaron como una confirmación de que continuaba con su novio Feid, puesto que ese es el color con el que se identifica al artista paisa.
Y el más reciente dato que puso a dudar a sus seguidores fue un drástico corte de cabello, pues la cantante decidió hacerse un corte arriba de los hombros en diciembre de 2025, lo que fue interpretado como un cierre de ciclos.
Aunque se calmaron un poco cuando los mismos fanáticos recordaron que desde el inicio de su romance, ambos habían manifestado su preferencia por mantener su relación lejos de los reflectores.
Sin embargo, la falta de apariciones recientes alimentó las especulaciones de una posible separación y ahora TMZ lo afirma. Aunque la pareja no ha emitido ninguna comunicación.