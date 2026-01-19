¿Karol G y Feid ponen fin a su relación de tres años? Esto se sabe

Tegucigalpa, Honduras.- Karol G y Feid, ambos artistas, figuras colombianas del género urbano le pusieron fin a su historia de amor, que surgió luego de una exitosa colaboración musical y años de rumores. Al menos eso es lo que afirma medio de espectáculos internacional TMZ. La información, que aún no ha sido confirmada oficialmente por parte de los cantantes o sus equipos, ya está siendo replicada por varios medios de habla hispana. De ser cierto es un duro revés para los miles de fanáticos latinos de música urbana. Lo que revela la publicación del sitio TMZ, es que Karol G y Feid y que se basa en datos de fuentes cercanas a ambos artistas, es que la ruptura ocurrió en silencio hace algunos meses.

TMZ afirma que las mismas fuentes indicaron al medio que el fin de la relación fue amistoso y que ambos músicos mantienen una buena relación en la actualidad. El romance de Karol G y Feid se hizo público en 2023, cuando la cantante antioqueña confirmó el noviazgo en entrevistas. En su momento la cantante colombiana, conocida como "La Bichota", describió esa etapa como un capítulo positivo y de apoyo mutuo en su vida. La relación surgió luego de la colaboración entre ambos artistas en el tema "FRIKI". Aunque fueron vistos desde 2021, lo que que alimentó la especulación durante mucho tiempo.

Rumores de separación