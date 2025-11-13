"Hago lo que hago porque lo amo y nací para esto": el emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy

Las Vegas, Estados Unidos.- La estrella colombiana Karol G ofreció un poderoso discurso en el que apeló al amor propio y a ignorar las críticas, a partir de una experiencia personal que vivió recientemente, tras recibir el Latin Grammy a canción del año por su éxito 'Si antes te hubiera conocido'.

En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, "lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto", dijo la artista colombiana durante su discurso.