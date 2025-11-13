  1. Inicio
"Hago lo que hago porque lo amo y nací para esto": el emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy

Karol G se llevó el Latin Grammy a canción del año por ‘Si antes te hubiera conocido’ y aprovechó el escenario para dar un emotivo mensaje

  • 13 de noviembre de 2025 a las 23:07
La estrella colombiana Karol G se alzó con el Latin Grammy a canción del año y, durante su discurso, llamó a sus seguidores a no dejarse llevar por las opiniones ajenas.

 Foto: Agencia EFE

Las Vegas, Estados Unidos.- La estrella colombiana Karol G ofreció un poderoso discurso en el que apeló al amor propio y a ignorar las críticas, a partir de una experiencia personal que vivió recientemente, tras recibir el Latin Grammy a canción del año por su éxito 'Si antes te hubiera conocido'.

En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, "lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto", dijo la artista colombiana durante su discurso.

"Y no lo digo por mí, lo digo porque hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace", concluyó mientras recibía el aplauso del público.

Karol G lanzó 'Si antes te hubiera conocido' en junio de 2024, un merengue que se convirtió entonces en la canción del verano.

Un año más tarde publicó el álbum 'Tropicoqueta', en donde hace un homenaje a las raíces de la cultura latina a través de estilos como la bachata, el mambo o el mariachi, y ya ha lanzado otro potencial himno para el verano, 'Latina Foreva'.

