Muere Lowell 'Sly' Dunbar, el baterista jamaicano de reggae y dancehall, a los 73 años

San Juan.- El legendario baterista jamaicano Lowell 'Sly' Dunbar, de 73 años, que saltó a la fama como miembro del dúo de productores 'Sly and Robbie', murió este lunes, según confirmó su esposa, Thelma Dunbar.

"Esta mañana, sobre las 7:00 hora local (12:00 GMT), fui a despertarle y no respondía, llamé al médico y me dio la noticia", declaró a los medios locales la esposa de 'Sly', reconocido por sus innumerables éxitos de reggae y dancehall junto con el bajista Robbie Shakespeare, fallecido en 2021 en Miami.

"Ayer fue un día muy bueno para él. Vinieron amigos a visitarlo y todos lo pasamos muy bien. Ayer comió bien, a veces no le apetecía comer. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que estaba tan grave", explicó Thelma.