Amistoso y en buenos términos: así habrían terminado su relación Karol G y Feid

Karol G y Feid terminaron su relación luego de tres años juntos, según informaron fuentes cercanas a los artistas al medio TMZ. ¿Qué se sabe?
Aunque los rumores de la ruptura amorosa venían arrastrándose desde finales de 2025, fue hasta este 19 de enero que TMZ, citando fuentes cercanas a la pareja, lo confirmó.
El medio estadounidense sostuvo que los artistas “terminaron su relación hace algunos meses, en medio de rumores persistentes”.
Como suele ocurrir en muchas rupturas, que dejan problemas y rencores, al parecer la de los cantantes habría concluido de una forma amistosa y sin conflictos.
“Los dos siguen en buenos términos”, dio a conocer el medio TMZ, por lo que sus fans pueden estar tranquilos, ya que ambos tienen varias colaboraciones musicales.
Karol G y Feid dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y en fotografías en sus cuentas oficiales desde hace varios meses.
Pese a la confirmación del medio estadounidense, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado ni ha respondido a la solicitud de TMZ para verificar la información.
Cabe mencionar que la historia de amor entre los artistas habría iniciado después de que colaboraron en el tema Friki y tras varias apariciones juntos en el escenario, donde se les vio con una notoria cercanía.
Una de las situaciones que más especulaciones generó fue el corte de cabello que se hizo la cantante, ya que ahora luce más corto, lo que muchos interpretaron como un cierre de ciclos.
Otro dato importante es que la cantante de Gatúbela, Coleccionando heridas y Mañana será bonito no ha eliminado las publicaciones en sus redes sociales en las que compartió algunos de sus mejores momentos junto al artista.