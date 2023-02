Gobierno de México se pronuncia tras declaraciones de Yuridia sobre Pati Chapoy

“No obstante que ya han pasado varios años desde que fueron vertidos dichos comentarios, han servido para fomentar una cultura discriminatoria en la sociedad, toda vez que la ‘gordofobia’ limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres con cuerpos no hegemónicos, afectando su salud mental, capacidad de desenvolvimiento social, acceso a oportunidades laborales y hasta puede derivar en trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia o el sobrepeso”, se agrega.

“El asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso, entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda, pues hasta el día de hoy no acepta el microfono de Ventaneando”, expresó Chapoy.

Estas declaraciones surgieron luego que Pati Chapoy, una de las reconocidas periodistas de espectáculos de México, publicara un video en YouTube donde expuso los motivos por los que Yuridia no ha sido “santo de su devoción”.

Luego de que el video se hiciera viral en las redes, Yuridia decidió compartir un clip en su cuenta de TikTok, en el que contó por qué se sentía así y reveló que las declaraciones que daban cada uno de los conductores de Ventaneando la afectaron, a tal punto de no querer seguir viviendo.

“Yo nunca he hablado de este tema, no tengo nada en contra de Ventaneando especialmente de Pati Chapoy, porque ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví, a mis 18 años, cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura de mi vida”, comenzó diciendo.

“La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más ‘tranquis’ que hay, porque eso está súper mal”, expresó.

Estas palabras causaron revuelo en las redes, donde muchos atacaron a los presentadores del programa por haber hecho esos cometarios sobre el peso de la artista.