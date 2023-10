Five night at Freddy´s la más taquillera a nivel mundial

Tegucigalpa, Honduras. El fin de semana antes de Halloween estuvo lleno de horror y nostalgia con el estreno de la esperada cinta Five Nights at Freddy´s, que debutó en cine y en streaming simultáneamente. No obstante, fue a través del formato tradicional que el impacto de esta producción se vio reflejado, similar al fenómeno con la película Barbie.

Esta producción de Blum House y Universal Pictures, dio como resultado una recaudación de 130.6 millones de dólares como parte del lanzamiento mundial, colocándose como la película más vista durante este fin de semana en Estados Unidos, donde superó a Taylor Swift: The Eras Tour.

A pesar de que los números de esta producción la colocan en un buen lugar, no pudo hacer competencia a Mario Bros. La película arrancó su recaudación con 146.3 millones de dólares, manteniendo su puesto como la película más taquillera basada en un videojuego.