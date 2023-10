Andrés Vernazza aparece tras acusaciones de su exnovia

El couch de relaciones aseveró que el escándalo partió gracias a una “noticia falsa”. “El resto de los medios de comunicación agarraron esa noticia y se generó una catarata de desinformación en donde lamentablemente no se buscó informar sino que se buscó una condena social”, arguyó.

“Me he distanciado un poquito de las redes sociales. Para los que no lo saben estoy transitando un proceso judicial en donde lamentablemente ha habido mucha desinformación”, comenzó diciendo Vernazza .

Por consiguiente, la mujer habría armado un escándalo y también le habría dado un golpe en la cara a Vernazza. Y así hay un sinfín de versiones en torno al tema. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre el mediático problema.

Otros opinaron de manera negativa en torno al caso: “No hay hombre bueno”. “Andrés Vernazza es otro ejemplo de charlatán en redes sociales. Recuerden que si acuden a una consulta o a un taller verifiquen las cédulas profesionales de quienes imparten. Este tipo no es psicólogo y todo lo que decía no tenía un sustento teórico válido”.

“Con los ojos cerrados yo confío en él”. “Le pasó a Jhonny Deep, le puede pasar a cualquiera. Ánimo, que todo salga bien, Andrés”. “Gracias por pronunciarte, tenernos en cuenta”. “Siempre apoyando la verdad. Sin importar el sexo, primero la verdad”. “Vamos Andrés, yo te creo. Fuerzas”. “Yo te creo porque sé que hay buenas y malas mujeres, esto no se trata del género, se trata de justicia”, escribieron algunos usuarios.

“Gracias a mi familia y a mis amigos que se han mantenido cercanos durante todo este proceso y han sido un pilar fundamental”.

“Gracias a los miles de comentarios que me llegan y miles de mensajes privados que me han llegado de personas que son parte de la comunidad, claramente es una comunidad con alta inteligencia emocional no se deja desinformar y que son analíticos”, concluyó.

Cabe mencionar que el caso continúa bajo el dominio de las autoridades. De momento, el couch emocional afirmó que seguirá el consejo de su equipo legal, este consiste en no dar detalles hasta que el caso esté resuelto.