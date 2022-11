El mensaje de Daddy Yankee a sus fanáticos de Tegucigalpa previo a su concierto

El reguetonero dio un inolvidable concierto en la ciudad industrial de Honduras en donde cantó temas como “Gasolina”, “Despacito”, “Somos de calle”, entre otros.

Personas de todas las edades corearon y bailaron las canciones de “El Cangri”, quien en un momento hizo una pausa para expresar su gratitud con Honduras.

“A toda mi gente de Honduras, que le llegue el mensaje claro que desde que yo comencé mi carrera hubo un país que rápido reaccionó y se llama Honduras. Muchas gracias por venirme siguiendo desde chamaquito, desde que soy un adolescente, muchas gracias... Desde que estamos en los tiempos de playa sonando, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, ustedes lo saben, los que conocen mi historia y saben que este chamaquito comenzó de cero y gracias a ustedes, a mi fanaticada, he logrado conquistar mis sueños”, dijo el artista, mientras el público gritaba al unísono: “¡Daddy!, ¡Daddy!, ¡Daddy!”.

“Me devuelvo a Puerto Rico diciendo que tengo un país hermano llamado Honduras, muchas gracias porque me hicieron creer en mí, porque hubo un momento cuando chamaquito que quizá mucha gente te dice las palabras incorrectas, por tu juventud te subestima y cuando yo piso este país yo decía ‘de verdad que este país me ha dado una energía desde chamaquito, no tienen idea cómo ustedes me motivaron a mí para toda la vida”, agregó con una sonrisa y llevando su mano al pecho.