El mundo de los K-dramas vuelve a estar de luto, muere el actor Lee Sang-bo

Seúl, Corea del Sur.- La industria del entretenimiento surcoreano cerró el 26 de marzo con una noticia triste: el actor Lee Sang-bo fue encontrado muerto en su domicilio. La noticia del actor reconocido por su participación en populares K-dramas generó conmoción entre colegas y seguidores más allá de Corea del Sur.

De acuerdo con información de medios locales, fue un familiar quien alertó a las autoridades tras no poder establecer contacto con el actor. La policía se presentó a su domicilio, donde fue encontrado sin vida; hasta el momento no se ha esclarecido la causa de su muerte, aunque las autoridades han avanzado que no hay indicios de violencia. La investigación sigue abierta. La noticia fue confirmada por la agencia que le representaba, y vino acompañada por una solicitud de respeto a su familia, que ha pedido privacidad en el funeral.

El actor

Lee Sang-bo tenía 44 años y desarrolló una carrera constante en la televisión desde su debut en 2006. A lo largo de los años participó en producciones como Private Lives, Elegant Empire y especialmente Miss Monte-Cristo, donde consolidó su reconocimiento dentro del género melodramático. Su fallecimiento ha impactado particularmente por su carácter repentino, ya que el actor se mantenía activo profesionalmente y evaluando nuevos proyectos. Más allá de su trayectoria, su muerte vuelve a poner sobre la mesa las presiones que enfrentan las figuras públicas en la industria del entretenimiento surcoreano, un entorno donde la exposición mediática y las controversias pueden marcar profundamente la vida personal de los artistas. El mismo actor vivió en 2022 un episodio que marcó su vida y su carrera, cuando fue denunciado por consumo de drogas, un hecho que luego se comprobó era falso, pues las pruebas realizadas al actor dieron negativo a consumo de drogas. En ese momento, él dijo que había tomado ansiolíticos y cerveza, una combinación que levantó sospechas por el comportamiento que esto le generó en la vía pública. Y aunque se comprobó que fue un error, él cargó con el estigma de "actor drogadicto", "una mancha muy difícil de soportar, no solo como actor, sino como ser humano”, dijo en una entrevista, en la que reconoció que nunca había consumido drogas. Lee Sang-bo reveló que le fue difícil ordenar sus emociones tras la injusticia cometida en su contra.

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