El presidente surcoreano celebra el triunfo histórico en los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, destacó este lunes el "orgullo" que sienten todos los coreanos tras los dos premios Oscar recibidos por el fenómeno global de la animación y la música 'K-Pop Demon Hunters'.

"Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción (...). Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo ", escribió el mandatario en redes sociales.

El éxito de la cinta, que este domingo se hizo con los galardones a mejor película de animación y mejor canción original -por 'Golden'- en la gala de los Óscar, ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado, convirtiéndose en la película más vista en Netflix, con 325 millones de visionados.