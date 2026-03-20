Seúl se rinde ante BTS: regresa el fenómeno global del K-pop

Seúl, Corea del Sur.- Seúl comenzó este viernes a transformarse en el epicentro del regreso de BTS, la banda más famosa de K-pop, con eventos por toda la capital, un día antes de su primer concierto desde 2022, que congregará a cientos de miles de fans frente al escenario y alrededores.

Las celebraciones comenzaron oficialmente este viernes con el lanzamiento de Arirang, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, y del videoclip del sencillo Swim, así como una serie de eventos repartidos por toda la capital bajo el programa BTS The City Arirang Seoul.

Entre las actividades destaca un show de drones en el parque Ttukseom del río Han, proyecciones en fachadas de monumentos como Sungnyemun y la N Seoul Tower, así como instalaciones urbanas en la plaza de Gwanghwamun y un espectáculo de luces en el la Plaza de Diseño de Dongdaemun (DDP).

El listado completo de eventos aparece en diversos idiomas en la cuenta de BTS de la plataforma para fans en línea Weverse, ante expectativas de una gran afluencia de seguidores de todo el mundo.

También se han habilitado tiendas temporales, exposiciones y promociones en distintos barrios, así como eventos para fans que se prolongarán durante varias semanas en la ciudad.

Los negocios locales y hoteles, además, han decorado sus fachadas con carteles y propaganda en morado en honor al color distintivo de la banda, para dar la bienvenida a los ARMY, la legión de fans de BTS.