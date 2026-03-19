¿A qué hora estrena Arirang de BTS en EUA y Latinoamérica?

Tras más de tres años de silencio musical, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, publican este 20 de marzo su nuevo álbum de estudio, Arirang, una obra de 14 canciones desarrollada durante la segunda mitad de 2025 con participación activa de los siete integrantes.
El lanzamiento marca el punto de llegada de una pausa forzada por el servicio militar obligatorio que Corea del Sur exige a sus ciudadanos varones, y que mantuvo al grupo fuera de los escenarios desde finales de 2022.
El álbum se publica oficialmente el viernes 20 de marzo a las 13:00 horas de Corea del Sur (KST), pero el desfase de horario trabajará a favor de los fanáticos del continente americano.
Para quienes viven en Estados Unidos, el disco estará disponible a la medianoche del 20 de marzo, en hora del este.
Eso significa que en la costa oeste, en ciudades como Los Ángeles o Seattle, el acceso llegará a las 9:00 de la noche del miércoles 19.
En México y Centroamérica, la espera termina incluso antes.
Los fanáticos en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua podrán escuchar el disco a las 22:00 horas del 19 de marzo, mientras que en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú el estreno ocurre a las 23:00 del mismo día.
Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico tendrán que aguardar hasta la medianoche del 20, y Argentina, Brasil, Chile y Uruguay hasta la 01:00 de la madrugada.
El disco aterrizará de forma simultánea en las plataformas digitales habituales.
Los seguidores podrán acceder al material a través del canal oficial de Big Hit Music en YouTube, así como en Spotify, Apple Music y Amazon Music, lo que garantiza acceso inmediato desde cualquier dispositivo.
El videoclip del sencillo principal, SWIM, se publica al mismo tiempo que el álbum.
La lista de temas abre con Body to Body y continúa con Hooligan, Aliens, FYA, "2.0", "No. 29", SWIM, Merry Go Round, NORMAL, Like Animals, they don't know 'bout us, One More Night, Please y concluye con Into the Sun.