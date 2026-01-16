¿Cuál es el significado de “Arirang”, el nombre del nuevo disco de BTS?

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio del regreso a los escenarios del grupo de K-Pop surcoreano BTS despertó una ola de expectativas globales entre sus seguidores y hasta memes entre sus detractores. Pero, no solo el anuncio de su retorno es noticia. También lo es el nombre de su nuevo disco: "Arirang", un título cargado de historia y simbología en la cultura coreana. El nuevo álbum, que verá la luz el 20 de marzo de 2026, será el primer trabajo conjunto de los siete integrantes de la banda coreana, tras casi cuatro años de pausa mientras sus fanáticos esperaban que cada uno cumpliera con el servicio militar en su país.

Pero, ¿Cuál es el significado de "Arirang"? Según información oficial de la Unesco, la palabra remite a la canción folclórica más emblemática de Corea, reconocida desde 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Y es además un tema musical que ha sido interpretado durante generaciones, se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo nacional que ha trascendido el tiempo y las generaciones.

La canción Arirang está asociada desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", según publicó su agencia de representantes BigHit en un comunicado.



Un poco más sobre el disco

Según el sello BigHit Music, el álbum, contará con 14 canciones y es en el quinto trabajo de estudio del grupo y el primero desde Proof, del 2022. Los integrantes de BTS: Jin, Suga, RM, j-hope, Jungkook, Jimin y V participaron en la composición y producción de cada tema. Las canciones “comparten historias honestas que siempre quisimos contarle a ARMY”, afirmaron los chicos. De acuerdo a un comunicado publicado por BigHit en su sitio web. "los miembros participaron de manera profunda en todo el proceso de creación de las canciones, incorporando en ellas sus propios pensamientos y colores, y expresaron a través de la música las emociones y las inquietudes que sintieron a lo largo de su trayectoria".

Este disco explora además la identidad y las raíces de BTS, al estar construido a partir de relatos que solo el grupo surcoreano puede contar. Y es que, el significado profundo de "Arirang" va más allá de lo musical. De acuerdo al blog South of Seoul, este canto es “menos una actuación y más una experiencia emocional compartida”. La agencia indicó que el lanzamiento tiene además un significado especial al tratarse de un trabajo concebido y presentado por el grupo tras un largo periodo sin álbumes conjuntos, y porque traza la dirección futura de los siete integrantes.