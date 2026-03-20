¿De qué murió el actor estadounidense Chuck Norris? Esto se sabe

Tras el deceso, su familia agradeció a los fans de la leyenda del cine por las oraciones y mensajes de apoyo tras reportarse su hospitalización durante la mañana del jueves. "Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo", cierran el mensaje.