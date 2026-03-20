¿De qué murió el actor estadounidense Chuck Norris? Esto se sabe

El actor estadounidense Chuck Norris, cuya popularidad se amplió con el cine y consolidó con la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger', falleció a los 86 años, según informó su familia este viernes. Eso se sabe de su muerte:
Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE.UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.
El actor y experto en artes marciales Chuck Norris había sido hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ.
Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de 'Delta Force' (1986) a un hospital en la isla de Kauai.
Hasta el momento no se ha confirmado la razón oficial de su muerte; sin embargo, la salud del estadounidense empeoró desde 2017, cuando Chuck Norris sufrió dos infartos.
“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, introduce el comunicado publicado este viernes por la mañana.
Norris es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon' (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger' (1993).
Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.
Tras varios papeles, protagonizó 'Breaker! Breaker!' ('El poder de la fuerza') (1977), iniciando una carrera cinematográfica centrada en el cine de acción.Continuaron títulos como 'The Octagon' ('Duelo final') (1980), 'Lone Wolf McQuade' ('MacQuade el lobo solitario') (1983), 'Missing in Action' ('Desaparecido en combate') (1984), 'Code of silence' ('Código de silecio') (1985), 'Invasion U.S.A ('Invasión USA') (1985), 'The Delta Force' ('Fuerza Delta') (1986), 'Firewalker' ('El templo del fuego') (1986) o 'Hero and the Terror' ('El héroe y el terror') (1988).
Tras el deceso, su familia agradeció a los fans de la leyenda del cine por las oraciones y mensajes de apoyo tras reportarse su hospitalización durante la mañana del jueves. "Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo", cierran el mensaje.