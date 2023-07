El legado de Bruce Lee pervive 50 años después de su muerte

Al año siguiente saldrían dos nuevos éxitos, “Fist of fury” (Puños de furia) y “The way of the dragon” (El furor del dragón), que consolidó la imagen de Lee como un luchador implacable y rápido como un rayo.

Lee completó la grabación de su cuarta gran película, “Operación dragón”, y estaba rodando la quinta cuando murió el 20 de julio de 1973 a causa de una inflamación cerebral atribuida a una reacción adversa a los analgésicos.

El académico cinematográfico Aaron Han Joon Magnan-Park, que enseña películas de Lee en la Universidad de Hong Kong, opina que el actor simbolizó una especie de identidad china que cruzó fronteras.