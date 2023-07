Gigi Hadid disfruta sus vacaciones tras arresto

La modelo se mostró totalmente despreocupada tras ser detenida cuando se dirigía de Estados Unidos a Islas Caimán a pasar vacaciones, cuando arribó al Aeropuerto Internacional Owen Roberts el 10 de julio y su bolso fue registrado en aduana, los agentes encontraron una pequeña cantidad de marihuana y utensilios para fumar, no obstante, tras la detención y pago de multa fue liberada, pues la droga no era para tráfico sino para uso personal, también sumó el hecho de que la modelo no tiene antecedentes penales.

Una vez superado el impasse, la modelo ha compartido a sus 80 millones de seguidores de Instagram algunas de las imágenes de sus vacaciones acompañada de amigas y amigos.