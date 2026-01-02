  1. Inicio
¿El fin de una era? ¿Por qué MTV cierra sus canales musicales históricos?

MTV cerró en 2026 varios de sus canales de música 24 horas en Europa, Brasil y Australia como parte de los recortes tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 13:17
La cadena MTV apagó sus canales musicales en numerosos países al iniciar 2026, poniendo fin a décadas de emisión continua de videoclips fuera de Estados Unidos.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La multiplataforma Music Television (MTV) cerró para este 2026 sus canales en los que emitía música las 24 horas del día en Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia, mientras que en Estados Unidos mantiene sus transmisiones, según recogen varios medios.

La popular plataforma cerró los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live en los que emitía música de forma ininterrumpida durante todo el día en esos países.

Estos canales de televisión cerraron definitivamente el 31 de diciembre emitiendo la que fue hace 38 años la primera canción de los canales, la icónica 'Video Killed the Radio Star", de The Buggles.

Sin embargo, pese a que muchas publicaciones en redes sociales hacían referencia al cierre de los canales de MTV en todo el mundo, en Estados Unidos no hubo cambios en esta entrada de año 2026, que emitían la serie "The Big Bang Theory", según recoge Variety.

En EE.UU. hace años que MTV y otros canales como MTV2 no se limitan al contenido musical, ya que en sus principales cadenas cada vez tienen más peso los "realities".

Todos estos cambios forman parte de los recortes que está llevando a cabo Paramount Skydance después de la fusión de 8.400 millones entre Paramount Global y Skydance Media.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

