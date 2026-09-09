Netflix estrenará "El círculo", serie basada en "Los corruptores", el 7 de octubre

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una amistad de años puesta a prueba y el caso de una famosa actriz llamada Pamela Dosantos vertebra "El círculo" , la nueva serie basada en la novela "Los corruptores" del escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson, que llegará a Netflix el próximo 7 de octubre, según informó el gigante del entretenimiento.

El primer tráiler de la serie, publicado este miércoles, devela a Zuria Vega ("Pecados inconfesables"), Michel Brown ("Pasión de gavilanes"), Raúl Briones ("La cocina") y Osvaldo Benavides ("Soy tu fan") como los protagonistas de este thriller, ambientado en un México corrompido por el poder y la impunidad del crimen.

Según el comunicado compartido por Netflix, la trama se centrará en contar la amistad que une a los protagonistas, la cual se verá afectada por la filtración de un video.

"Un video filtrado arrastra a cuatro amigos de toda la vida a una red de chantajes y peligro inminente, que expone sus secretos más profundos, ambiciones y miedos", señaló el texto sobre esta producción que será distribuida en 190 países.

Lo anterior desatará el sentido del título de la serie, porque los cuatro amigos descubrirán, entre giros inesperados, que mientras más cerrado es el círculo, más oscuro es lo que esconde, y que "la lealtad que los une puede ser tan frágil como los secretos que guardan".

La dirección estará a cargo de Alejandro Lozano "Patas", quien en 2004 destacó por la realización de "Matando cabos", un clásico del cine de culto en México, escrito además por los actores Tony Dalton y Kristoff Raczynski.