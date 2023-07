Eduardo Verastegui detiene entrevista y reza por Jorge Ramos: “Manifiéstate en él, que es un hombre bueno”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Eduardo Verastegui, famoso actor mexicano, se volvió tendencia en redes sociales luego de frenar una entrevista que sostenía con el periodista Jorge Ramos para rezar y pedirle a Dios por él, por su familia y por su equipo de trabajo.

Fue durante el programa “Al Punto” cuando hablaban de la película “Sound of freedom” que Verastegui, quien dejó el mundo de la actuación y se convirtió a la fe católica, mencionó: : “Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho”.

De inmediato, Ramos respondió: “Soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe, pero no la tengo”.