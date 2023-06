Mario Ramos: “Quiero dedicarme exclusivamente a dos cosas, hacer películas y disfrutar a mi familia”

En cuanto a la clave de mi éxito en los Emmy, no estoy seguro, ahora bien, lo que sí puedo decir con certeza es que todas las producciones con las que he ganado un Emmy han sido proyectos que he disfrutado desde que surge la idea hasta el producto final.

2018 - “Historias que contar” News Promo Campaign / Univision.

2019 - From the Politics to the Culinary Arts - Programs Feature Segment / Univision.

2020 - Families Belong Together - PSA Campaign / Cabezahueca Films.

2021 - “La Abuelina” - PSA Campaign / Cabezahueca Films.

2022 - “La Abuelina” - PSA Campaign y PSA Single Spot / Cabezahueca Films.

2023 - “La Abuelina” - PSA Campaign / Cabezahueca Films.