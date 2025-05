Carlos Pavón le deja consejo a Jeaustin Campos y Real España para remontar a Olimpia

Por lo que no pudo dejar de comentar sobre la gran final del fútbol hondureño entre el Olimpia y Real España por el título del torneo Clausura.

"Cuando hay dos partidos como esta final, cambia mucho, Olimpia llega completo, Real España está mermado y allí viene el tema del técnico, que elija bien las piezas. Será clave que los jugadores estén preparados, son momentos importantes, que el club lo requieren, debería ser aprovechado al máximo", recomendó a Campos.

También sabe lo complicado que es tener jugadores de baja y como tienen que jugársela con la estrategia previa.

"Al no estar Aparicio, jugó con línea de cuatro, la estrategia será muy importante, al Olimpia hay que jugarle perfecto, contra ellos no te puedes equivocar porque te hacen los goles. Se debe elegir bien a los jugadores, que sepan que es su oportunidad de revertir esto, es una final y cualquiera no es privilegiado de jugarla", cerró.