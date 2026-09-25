Dueño de centro donde murió Presley Gerber tiene antecedentes por drogas

Estados Unidos.- Reza Nabavi, fundador y propietario de Resolutions Living, el centro de recuperación de Santa Mónica donde murió Presley Gerber, tuvo antecedentes penales relacionados con drogas, de acuerdo con documentos oficiales revisados por el sitio Page Six, El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, fue ingresado en Resolutions Living el sábado 19 de septiembre, un día antes de su muerte, según información publicada por la columna de chismes sobre famosos, asociada al diario estadounidense New York Post Fuentes citadas por la publicación y que recoge en una nota el sitio de noticias Infobae, afirmaron que el modelo se encontraba visiblemente bajo los efectos de alguna sustancia al momento de su ingreso.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles registró el lugar del fallecimiento como una instalación de rehabilitación. Sin embargo, un representante del Departamento de Servicios de Salud de California explicó a Page Six que Resolutions Living no está clasificado como un centro residencial de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias con licencia estatal.

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Un centro sin licencia

Según el organismo, con base en la información pública disponible, el establecimiento parece funcionar como una residencia de recuperación o espacio de vida sobria, categoría que no está sujeta a los mismos requisitos de licencia. Asimismo, la publicación de Page Six detalla que posteriormente enfrentó obstáculos para obtener su registro profesional como psicólogo en California. Reza Nabavi, actualmente de 50 años, fue arrestado en California en febrero de 2002, cuando tenía 25 años. Según documentos oficiales citados por Page Six, agentes del Departamento de Policía de Oakland lo encontraron dormido dentro de un automóvil en una zona descrita por las autoridades como un lugar con actividad frecuente relacionada con narcóticos y prostitución.

En el vehículo también se encontraba una adolescente de 15 años quien, según los documentos, declaró a los agentes que conocía poco a Nabavi y que se encontraba bajo los efectos de metanfetamina. Durante la revisión del automóvil, los policías reportaron haber encontrado metanfetamina, marihuana, un cuchillo de caza, un arma de fuego y municiones. En mayo de 2002, Reza Nabavi se declaró sin oposición a un cargo menor por posesión de una sustancia controlada y recibió una condena de 36 meses de libertad condicional. Ese mismo mes volvió a ser detenido por posesión de narcóticos y objetos relacionados con su consumo después de que, según los documentos, aceptara vender metanfetamina a un informante. Durante el registro, los agentes afirmaron haber encontrado metanfetamina, una pipa de vidrio y marihuana. En junio de ese año, Nabavi volvió a declararse sin oposición a un cargo menor por posesión de una sustancia controlada y recibió nuevamente una condena de 36 meses de libertad condicional. En septiembre de 2004, presentó ante la Junta de Psicología de California una solicitud para registrarse como psicólogo.