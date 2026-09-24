Presley Gerber tenía un entrenador de sobriedad las 24 horas del día

Estados Unidos.- Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford, que falleció esta semana, tenía a su disposición un entrenador de sobriedad disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Según información publicada por el portal TMZ, el especialista viajaba frecuentemente con él y le brindaba acompañamiento durante los meses previos a su muerte. Presley Gerber, de 27 años, ingresó el sábado por la noche a una residencia para personas en recuperación en Santa Mónica, donde fue encontrado sin vida la mañana siguiente.

Lo que no está claro es si el especialista que lo acompañaba se encontraba con el joven el fin de semana de su deceso en circunstancias aún no esclarecidas. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación citadas por TMZ y que recoge el diario mexicano El Universal, el cuerpo del modelo estaba cerca de la cama, pero no sobre ella. TMZ detalla además que Presley sufrió un paro cardíaco antes de que los paramédicos confirmaran su muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según datos que han salido a la luz, la Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis, sin que hasta el momento haya sospechas de un acto delictivo.

Además, serán las pruebas toxicológicas las que determinarán qué sustancias había en el organismo de Gerber. Aunque han surgido rumores sobre supuesto fentanilo, según TMZ este no ha surgido hasta ahora como parte de la investigación.



Nuevas hipótesis

Incluso, a la investigación se suma información sobre el tratamiento médico que recibía Presley. Según TMZ, que indica que un médico le recetaba ketamina, pese a que el modelo tenía antecedentes de problemas con esta sustancia. El medio recoge datos proporcionados por personas cercanas a Presley Gerber y con conocimiento directo de la situación, que aseguraron al medio que la ketamina representaba un problema recurrente para él. Esta sustancia puede utilizarse en algunos tratamientos relacionados con la adicción, aunque ese no es un uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

También, amigos cercanos al joven modelo, expresaron su molestia al enterarse de que el médico le suministraba ketamina y, según TMZ, consideran que debería enfrentar consecuencias legales. Estas afirmaciones no representan una determinación oficial sobre las circunstancias de su muerte. La publicación indica que la autopsia de Presley Gerber ya concluyó, pero la causa oficial del fallecimiento continúa pendiente de estudios adicionales, informó el Departamento del Médico Forense de Los Ángeles, que indicó que Gerber fue declarado muerto a las 9:45 AM del 20 de septiembre de 2026.



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