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De la música a la literatura: el próximo proyecto Dua Lipa

"La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira", ha dicho

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 12:02
De la música a la literatura: el próximo proyecto Dua Lipa

Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo, ha fundado un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club.

Foto: Shutterstock.

Londres, Inglaterra.- La cantante Dua Lipa, una de las más exitosas artistas musicales del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, ha sido elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres.

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El evento se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19 edición y será uno de los platos fuertes del 75 aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.

"La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira".

"Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad", ha dicho la cantante, galardonada con varios premios Grammy y Brits.

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Dua Lipa, a la que es habitual ver con un libro bajo el brazo, ha fundado un club de lectura virtual llamado Service95 Book Club. Una vez al mes, elige un libro que comenta y a veces se sienta con su autor para hacer juntos un pódcast.

En ese espacio, ha dado voz a autores perseguidos o censurados, además de crear sus propias listas de libros preferidos.

Sus libros recomendados son de lo más diverso: abundan los de ficción y también hay ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos o literatura traducida.

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Muestra de su gusto ecléctico, ha elegido 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, o 'La mala costumbre', de Alana Portero, entre los libros traducidos del español.

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Redacción web
Agencia EFE

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