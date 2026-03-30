De la música a la literatura: el próximo proyecto Dua Lipa

Londres, Inglaterra.- La cantante Dua Lipa , una de las más exitosas artistas musicales del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, ha sido elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres.

El evento se celebra cada otoño en el complejo cultural de Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre su 19 edición y será uno de los platos fuertes del 75 aniversario del Southbank, un lugar donde se dan cita el teatro, el cine, la literatura y las artes en general.

"La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, o me ha dado un refugio tranquilo cuando estoy de gira".

"Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad", ha dicho la cantante, galardonada con varios premios Grammy y Brits.