  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Dua Lipa genera caos en Colombia: fans acosan a la cantante en su hotel

Fans la persiguieron hasta medianoche en su hotel, lo que motivó la intervención del presidente Gustavo Petro

  • 28 de noviembre de 2025 a las 19:34
Dua Lipa genera caos en Colombia: fans acosan a la cantante en su hotel

La cantante británica Dua Lipa se encuentra "presionada, perseguida y asustada" en Bogotá tras el acoso de fans frente a su hotel, según denunció su club de seguidores.

Foto: Instagram

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este viernes su respaldo a la cantante británica Dua Lipa, quien se presentará esta noche en el estadio El Campín de Bogotá, después de que circularan en redes sociales videos que muestran aglomeraciones de seguidores a las afueras del hotel donde se hospeda.

"Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos", escribió el mandatario en X.

Así se encendió la chispa entre Dua Lipa y Callum Turner

El comentario llega en medio de la preocupación manifestada por un grupo de fans de la artista, que denunció en un comunicado comportamientos que calificó como "acoso" durante las últimas horas.

En vídeos de redes sociales se observa a decenas de personas tratando de acercarse a la cantante y a su prometido, el actor Callum Turner, quienes llevan dos días haciendo turismo en la capital colombiana con motivo de su concierto.

El club de fans aseguró que Dua Lipa "se siente presionada, perseguida y asustada", después de que algunos seguidores permanecieran hasta medianoche del jueves frente al hotel, algunos con parlantes y megáfonos.

La artista, con más de 48 millones de reproducciones en la plataforma de música Spotify, se encuentra inmersa en la fase latinoamérica de su tour mundial con motivo de su tercer albúm, 'Radical Optimist', que alcanzó el número uno en doce países y se convirtió en el debut más exitoso de una artista británica el año pasado.

¡Dua Lipa ya habla español! La británica aprueba examen de idioma

La británica se ha ganado el cariño del público hispanohablante al incorporar en cada concierto de esta gira una o dos canciones emblemáticas del país que visita.

Instagram

En Chile interpretó 'Tu falta de querer' y 'El duelo'; en Argentina, 'De música ligera' y 'Tu misterioso alguien'; y en Perú sorprendió con la cumbia 'Cariñito'

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias