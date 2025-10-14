¡Dua Lipa ya habla español! La británica aprueba examen de idioma

Londres, Inglaterra.- Dua Lipa sigue demostrando que no hay reto que se le resista, aunque no sea en su idioma natal...

La estrella británica sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que aprobó oficialmente su examen GCSE de español, un reconocimiento académico que certifica su dominio básico del idioma. La cantante compartió orgullosa en sus historias de Instagram una imagen de su certificado junto al mensaje: “¡Lo logré!”, lo que bastó para desatar una ola de reacciones entre sus fanáticos de habla hispana, quienes celebraron el gesto con entusiasmo y cariño.

“¡Dua Lipa ya casi es una de los nuestros!”, escribieron cientos de usuarios en X (antes Twitter), destacando la cercanía que la intérprete de Houdini y Dance The Night ha mostrado con el público latino desde hace años.

Y aunque por ahora su nivel de español es básico, Dua Lipa ha dejado claro que quiere seguir aprendiendo. Según medios internacionales, la artista planea continuar sus estudios para alcanzar el nivel A, lo que la acercaría aún más a sus fans de España y América Latina. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Dua está de gira

Además, la noticia llega mientras la cantante se encuentra en plena gira mundial con su Radical Optimism Tour, que la ha llevado por Europa, Oceanía y Norteamérica. En los próximos meses, visitará varios países de Latinoamérica, y los fans no descartan que pueda sumar nuevas fechas en la región, lo que sería una oportunidad perfecta para que la artista ponga a prueba sus conocimientos de español en el escenario.