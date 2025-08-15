Dua Lipa cumple 30 años en la cima de su carrera musical que ya suma 15

“Me siento más segura que nunca, muy empoderada y fuerte; me siento bien cuando comparto mi energía con la gente en el escenario”, dijo en una entrevista a la revista Vogue, Dua Lipa que hoy cumple 30 años.
“Cumplo 30 en agosto y he estado pensando mucho en ello, porque los 20 son una época muy agitada en cuanto a la forma en que piensas sobre ti misma y tu cuerpo...”, relató a la revista Vogue.
En 2024 lanzó su tercer álbum de estudiio ‘Radical Optimism’, del que destacan sencillos como ‘Houdini’, ‘Training Season’ e ‘Illusion’ y que la ha llevado por una exitosa gira mundial de conciertos este 2025.
“No quiero hacer música con la que conseguir clicks a expensas de un tercero”, explicó sobre por qué no habla en sus letras de su vida privada y relaciones”, Dua Lipa.
Con más de 66 millones de oyentes en Spotify, Dua Lipa es ganadora de dos Grammys (Mejor Artista Nuevo y Mejor Grabación Dance en 2019).
Dua Lipa confesó en junio de 2025, en una entrevista con Vogue, su compromiso con el actor Callum Turner, con quien lleva saliendo desde enero de 2024.
Es “Embajadora de Honor” de Kosovo (el país natal de sus padres). Cumple hoy 30 años con una trayectoria de superación que comenzó a una edad muy temprana.
Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Westminster, Londres. Es hija de Dukagjin Lipa y Anesa Rexha (o Anesa Lipa), una pareja de refugiados de origen albanokosovar.
Aaunque durante su adolescencia fue modelo, Dua Lipa tenía clara su vocación y firmó en 2014 un contrato con Warner Music Group. El 2 de junio de 2017, debutó con su álbum homónimo, ‘Dua Lipa’.
Inició su carrera en la música con apenas 15 años. “Cuando lo recuerdo, pienso: ‘¡Caramba! ¡15 años son muy pocos’, pero en aquel momento tenía muy claras mis ideas de hacia dónde iba”.