Desde Dua Lipa hasta Shania Twain: Protagonismo para las mujeres en festival de Glastonbury

La canadiense Shania Twain, conocida por sus éxitos Man! I Feel Like A Woman! y You’re Still The One, y que ha vendido más 100 millones de copias de sus álbumes a lo largo de su carrera, también estará entre las cabezas de cartel.

Coldplay vuelve a estar entre los cabezas de cartel, tras su última aparición en 2016, en su quinta presencia en el festival, un récord, después de debutar en 2002.

Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, The Last Dinner Party e incluso Camila Cabello y Avril Lavigne serán otros de los artistas incluidos en la programación de un festival para el que ya no hay entradas, que se vendieron en noviembre en menos de una hora.

Para poder plantar una carpa en el festival había que desembolsar 360 libras (unos 460 dólares), lo que permite disfrutar, a menudo entre lluvia y barro, de los conciertos de uno de los eventos musicales más famosos del mundo.

Desde su nacimiento en 1970, Glasto, en plena campiña inglesa, ha visto desfilar a los mejores cantantes del mundo.

La edición de 2023 terminó con el último concierto británico de la gira de despedida de Elton John.