¿Dónde ver EN VIVO online Premios Emmy 2024?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. -La 75ª edición de los Premios Emmy, la máxima distinción de la televisión estadounidense, tendrá lugar el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Dicho evento promete ser una noche de glamour, emoción y sorpresas. Las series más nominadas como Succession, The Last of Us, Merlina y The Crown son favoritas para ganar los premios principales.