Documental de Elizabeth Holmes supera a DC

Los Ángeles, Estados Unidos.- El documental de A24 sobre Elizabeth Holmes, You can see everything, y la película Clayface, de DC, pelean el primer lugar de la taquilla doméstica con unos 10.5 millones de dólares cada una, según estimaciones de los estudios. El documental tiene una ligera ventaja, con 10.6 millones en 3,242 salas durante su tercer fin de semana, frente a los 10.4 millones de clayface en 3,478 cines en su segundo. Las cifras finales se conocerán el lunes.

“Es un logro poco común para cualquier película, y más para un documental de más de tres horas”, afirmó Paul Dergarabedian, de Rentrak. Fue otro Halloween difícil para los cines, sin estrenos nuevos y con la fecha cayendo en sábado, cuando las familias prefieren salir a pedir dulces. Entre el viernes y el domingo se recaudaron entre 62 y 64 millones de dólares, uno de los fines de semana más flojos del año, aunque mejor que los 49 millones del Halloween de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El éxito del otoño

You can see everything acumula 63.88 millones en Norteamérica y aún no se estrena a nivel internacional. Con muy buen boca a boca y público que repite, se espera que termine como uno de los documentales más taquilleros en décadas. A24 la produjo por 7 millones.

Clayface, un relato de origen para adultos sobre el villano de Batman, suma 44.1 millones en Norteamérica y 83 millones en el mundo. Con un costo de 44 millones, es una victoria modesta para DC y mucho más austera que superman (225 millones) o supergirl (175 millones).

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