La BBC está en busca de nueva productora para Doctor Who

Esta ficción que ya es un clásico británico prepara una nueva fase tras la decisión de Disney de separarse como socio de coproducción, por lo que se espera que la próxima temporada, que sería la número 15 desde su renovación en 2005, llegaría en 2028 o 2029.

Esta nueva etapa responde a un cambio de estrategia de la BBC, que abrió a otras compañías la posibilidad de producir la siguiente temporada, lo que se busca es que las propuestas sean capaces de conservar la esencia de la serie, sin perder de vista el objetivo de atraer nuevas audiencias.

Entre los requisitos de la cadena de televisión están presentar una propuesta para una temporada de varios episodios y al menos un nuevo acompañante del Doctor.

Esto sin dejar de lado el núcleo: una combinación de ciencia ficción con historias emotivas y aventuras que recorran distintas épocas, desde el pasado hasta el futuro.

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Y no solo eso, la BBC está exigente: busca una producción con una identidad visual ambiciosa, pero que no dependa solo de efectos especiales. La intención es que los relatos mantengan el enfoque en los personajes y las experiencias humanas, al tiempo que exploran nuevas ideas sin depender demasiado de la mitología ya establecida en la serie.

Sumado a esto, la producción no debería depender de un solo showrunner, la dirección creativa y narrativa deberá tener varias miradas.

La BBC conservará los derechos de propiedad intelectual de Doctor Who. BBC Studios continuará gestionando su distribución internacional y las licencias comerciales.

La cadena cuida con esmero esta franquicia de Doctor Who, que tuvo su origen en 1963 y se extendió a lo largo de 26 temporadas, hasta 1989; posterior a esa etapa clásica, resurgió en su fase moderna en 2005 y se transmite hasta ahora.

Su primer periodo tuvo ocho Doctores, desde William Hartnell hasta Sylvester McCoy.

Ya en su segunda fase correspondiente a este siglo, el protagonista ha recaído en la interpretación de Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi, Jodie Whittaker (la primera mujer en encarnar el personaje) y Ncuti Gatwa.