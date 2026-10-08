Fracaso comercial: "Digger" dejará pérdidas millonarias a Warner Bros.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras su estreno en cines "Digger" , la nueva película de Alejandro González Inárritu con Tom Cruise de protagonista, ha tenido una caída que ni en los peores cálculos se avizoraba.

Con un dupla como la de Iñárritu y Cruise, y tras los comentarios del actor de ser la mejor historia que había leído, "éxito" era la palabra más cercana, pero la taquilla ha sido disonante, según las estimaciones de TheWrap, el filme podría generar pérdidas de hasta 250 millones de dólares para Warner Bros., incluso al considerar los ingresos que obtenga después de su recorrido por las salas de cine.

Si fuera una película de bajo presupuesto las pérdidas no serían tan preocupantes, pero se trata de una producción que habría alcanzado un costo entre 163 y 173 millones de dólares, mientras que la campaña de promoción habría requerido otros 100 millones. Warner Bros. asumió además el financiamiento completo de la película.

La cinta forma parte de las grandes apuestas de la dirección anterior de Warner Bros. antes de su adquisición por parte de Paramount.

El objetivo era combinar el potencial del actor con una propuesta cinematográfica arriesgada, una puesta en escena totalmente diferente a lo que hasta ahora había hecho Cruise, pero terminó siendo el peor estreno en la carrera del intérprete, que goza de una posición muy privilegiada en taquilla.

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Los ocho millones de dólares obtenidos en Norteamérica marcaron su peor estreno en Estados Unidos en 19 años, desde Lions for Lambs, estrenada en 2007.

El contraste resulta todavía mayor después del éxito de Top Gun: Maverick, que recaudó cerca de 1,500 millones de dólares en todo el mundo y convirtió nuevamente a Cruise en uno de los principales referentes del cine comercial.

En Digger, el actor se aleja de la imagen que ha construido durante las últimas décadas como protagonista de películas de acción. Interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario petrolero cuya actividad desencadena una catástrofe ambiental de alcance mundial.

El personaje también implicó una transformación física considerable para Cruise, quien aparece con maquillaje, prótesis, calvicie y un aspecto alejado de su habitual imagen de héroe de acción.