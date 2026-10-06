Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu defienden Digger tras su fracaso en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise respondieron esta semana, cada uno con su propio tono, a la recepción dividida de Digger .
El director reconoció que la película "no es perfecta" y dijo preferir la polémica a la indiferencia. El actor, en cambio, aseguró sentirse "muy orgulloso" de lo que lograron juntos.
Iñárritu habló con The New York Times y no esquivó el tema de las reseñas. "Prefiero eso a una recepción tibia", dijo sobre la discusión que provocó su sátira.
"La película no es perfecta", admitió, aunque enseguida añadió que le gusta "correr riesgos". También defendió el carácter incómodo de la obra: "Creo que definitivamente es una película poco común. Es una película que provoca. Ese es el papel de una película para mí, empecemos la conversación", declaró.
El cineasta mexicano dijo haber previsto que no todos saldrían conformes de la sala. "Hay gente que quiere más certeza en la narración, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que sí, lo esperábamos, para ser honesto", afirmó.
Sobre su propio gusto cinematográfico, comentó que le atraen "las películas que intentan contarme algo de una manera diferente".
Cruise, de 64 años, eligió el agradecimiento. El sábado 3 de octubre, un día después del estreno, compartió fotografías del rodaje en sus redes sociales.
"Digger ya está oficialmente en cines y me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos", escribió. Luego dedicó unas líneas al equipo. "Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, su trabajo duro y su alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos".
DIGGER is officially in theaters and I am so honored to have had the opportunity to create this film alongside such talented artists. Thank you to the entire cast and crew for your dedication, hard work, and joy. The experience was truly unforgettable and I’m so proud of what we created.1/3— Tom Cruise (@TomCruise) October 3, 2026
En la película, distribuida por Warner Bros., Cruise da vida a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya operación de perforación en Groenlandia desata una catástrofe ambiental.
El elenco incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller y Jesse Plemons. Iñárritu escribió el guion junto a Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, y volvió a trabajar con el director de fotografía Emmanuel Lubezki.
Los números explican la urgencia del mensaje. Digger obtuvo una calificación de C+ en CinemaScore y un 51% de aprobación entre los críticos en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en la cinta peor reseñada de Cruise desde The Mummy, de 2017.
Según Deadline, su arranque de ocho millones de dólares sería el más bajo del actor en 19 años. El presupuesto ronda los 125 millones como mínimo, y algunos reportes lo elevan a 160 millones o más.
Reacciones divididas
Entre los primeros comentarios hubo posturas encontradas. Clayton Davis, de Variety, advirtió que la película "no es lo que la gente espera" y dijo respetar "la apuesta" de Iñárritu. Matt Neglia, fundador de Next Best Picture, habló del "papel más dinámico e interesante" de Cruise "en años".
La discusión escaló cuando IGN difundió en X su reseña con un mensaje que, según medios mexicanos, sugería esperar a que la cinta llegara a plataformas de streaming.
Guillermo del Toro, amigo del director desde hace décadas y ganador del Oscar por "La forma del agua", citó la publicación y la llamó un titular "completamente mezquino". Defendió además que Digger es "decididamente una experiencia teatral".
La propia campaña de la película asumió la división. Un anuncio reciente reproduce opiniones favorables y adversas, con el personaje de Cruise respondiendo a sus detractores, y termina invitando al público a verla y juzgar por su cuenta.
El proyecto supone un cambio radical para el actor, quien durante la última década se concentró en superproducciones de acción y que aquí se acerca a registros como los de Magnolia o Tropic Thunder.
Cruise recibió un Oscar honorífico en noviembre de 2025 y suma cuatro nominaciones a la estatuilla, pero nunca ha ganado un premio de la Academia por actuación.
Mientras Digger continúa en salas, su desempeño de taquilla podría convertirse en su mayor tropiezo comercial en dos décadas.