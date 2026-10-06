Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu defienden Digger tras su fracaso en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise respondieron esta semana, cada uno con su propio tono, a la recepción dividida de Digger ​​​​​​.

El director reconoció que la película "no es perfecta" y dijo preferir la polémica a la indiferencia. El actor, en cambio, aseguró sentirse "muy orgulloso" de lo que lograron juntos.

Iñárritu habló con The New York Times y no esquivó el tema de las reseñas. "Prefiero eso a una recepción tibia", dijo sobre la discusión que provocó su sátira.

"La película no es perfecta", admitió, aunque enseguida añadió que le gusta "correr riesgos". También defendió el carácter incómodo de la obra: "Creo que definitivamente es una película poco común. Es una película que provoca. Ese es el papel de una película para mí, empecemos la conversación", declaró.

El cineasta mexicano dijo haber previsto que no todos saldrían conformes de la sala. "Hay gente que quiere más certeza en la narración, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que sí, lo esperábamos, para ser honesto", afirmó.

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Sobre su propio gusto cinematográfico, comentó que le atraen "las películas que intentan contarme algo de una manera diferente".

Cruise, de 64 años, eligió el agradecimiento. El sábado 3 de octubre, un día después del estreno, compartió fotografías del rodaje en sus redes sociales.