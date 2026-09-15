Tom Cruise asegura que no tiene miedo de morir en una escena de acción

Estados Unidos. El actor estadounidense Tom Cruise está listo para regresar a la actuación en Digger, la película del director mexicano Alejandro González Iñárritu que promocionó en una extensa entrevista a la revista estadounidense GQ. Esta es la primera vez en dos décadas que Tom Cruise habla a profundidad ante los medios, aunque evitó referencias a aspectos privados de su vida, pero si reflexionó sobre su filosofía. Al ser consultado sobre lo que opina de la muerte, Cruise respondió que no le teme. Explicó que sus maniobras de riesgo forman parte de las herramientas con las que busca provocar una reacción emocional en el público y sostuvo que vive la incertidumbre como parte de una aventura.

El protagonista de Mission: Impossible describió su relación con el riesgo a partir de una imagen recurrente en su carrera: estar al borde de un precipicio, tanto en el sentido físico como en el metafórico. “Creo que podrías mirar mi vida y decir: ‘Me gusta estar al borde de un precipicio’”, dijo a la revista GQ, en una larga conversación que fue un recorrido profesional como una búsqueda de experiencias y culturas. Sobre las maniobras para crear un efecto emocional en el público, el actor respondió que él evalúa si una escena transmite aquello que el equipo busca comunicar.