Cruise y Williams calentaron el MetLife antes de que arrancara la final

Los Ángeles, Estados Unidos.- La final del Mundial entre Argentina y España arrancó este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey con una ceremonia de clausura en la que estrellas como Tom Cruise y Robbie Williams calentaron el ambiente antes del partido más importante del torneo. Antes del pitido inicial y los himnos, Tom Cruise dio un discurso en el que alabó el fútbol por "cómo une a la gente" porque "hace que extraños se conviertan en aficionados".Los campeones del mundo Mario Kempes e Andrés Iniesta (por Argentina y España, respectivamente) presentaron el trofeo.

La cantante Jennifer Hudson, una de las pocas artistas galardonadas con los cuatro grandes premios del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro, y que también encendió el estadio.



Mientras, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger calentaron motores con la canción 'Desire'. El cantante estadounidense Post Malone, nacido en el estado de Nueva York, fue otro de los protagonistas. También participó el creador de contenido IShowSpeed, que dio el pistoletazo de salida con la canción 'Champions'. El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó 'America the Beautiful' sobre una enorme lona desplegada por todo el césped con isignias de Nueva York como el puente de Brookyn, el Empire State Building o la estatua de la libertad. La ceremonia también incluyó un desfile sobre el césped con las banderas de las selecciones que participaron en el Mundial, la presentación del trofeo de la Copa del Mundo y la salida oficial de Argentina y España al terreno de juego.También hubo coreografías, un espectáculo de luces y pirotecnias que hicieron rugir al estadio antes del pitido inicial .El acto incluyó también la presentación de las alineaciones de ambos finalistas.

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