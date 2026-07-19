Quiénes cantarán en la final del Mundial 2026 y a qué hora empieza el show

FIFA convertirá el campo de MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, en un escenario de concierto mientras España y Argentina definen al campeón. El cartel, elegido por Chris Martin de Coldplay, reúne a BTS, Justin Bieber, Madonna y Shakira como cabezas de cartel.

Nueva York, Estados Unidos.- La final de la Copa Mundial 2026 tendrá, por primera vez en 96 ediciones, un show de medio tiempo propio.

El show se estima que comenzará entre las 2:45 y las 3:15 de la tarde, hora de Honduras, tras el inicio del partido a las 2:00 p.m. Antes de la final, a las 12:30 p.m. hora de Honduras, se realizará una ceremonia de clausura independiente con Post Malone, Tom Cruise, Laura Pausini e IShowSpeed.

La decisión de FIFA no está exenta de cuestionamientos. Los 22 Mundiales anteriores no incluyeron shows de medio tiempo, en parte porque el descanso reglamentario es breve.

Según periodistas de The Athletic, FIFA busca extenderlo a 20 minutos para la final, algo que algunos consideran un cambio innecesario en el partido más importante del torneo. Inicialmente la organización había hablado de un show de 11 minutos.

El antecedente más cercano fue el Mundial de Clubes del año pasado, disputado también en MetLife Stadium, con Tems, J Balvin y Doja Cat en el escenario, aunque entonces la tarima no se instaló sobre el propio campo. Ahora sí, lo que ha despertado preocupación entre jugadores por el estado de la cancha tras el montaje y desmontaje del escenario.

En cuanto a los artistas, BTS regresa a la actividad tras el servicio militar de sus integrantes, con el álbum "Arirang" como comeback.

Justin Bieber se sumó como representante de Canadá, uno de los países anfitriones. Madonna, con vínculos futbolísticos que incluyen al Chelsea y al Benfica, será la mayor figura estadounidense de la jornada. Shakira, autora de "Waka Waka", uno de los himnos más recordados de la historia de los Mundiales, vuelve a un cierre de final dieciséis años después de haberlo hecho en Sudáfrica 2010.

También participarán Burna Boy, el director Gustavo Dudamel al frente de la orquesta, el coro escolar PS22 de Staten Island y personajes de "Sesame Street" y los Muppets.