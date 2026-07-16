Piqué y Clara Chía son vistos en Los Ángeles antes de la final del Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shakira cantará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 que disputarán este domingo en Los Ángeles España y Argentina. Pero podría tener dos espectadores inesperados: Clara Chía y su ex Piqué. Según información que recoge el diario mexicano El Universal, Clara Chía Martí y Gerard Piqué fueron captados por fotógrafos de visita a Los Ángeles y sugieren que, ahora que la selección española ha pasado a la final, la pareja asistirá al último partido de la Copa Mundial 2026.

La pareja fue captada por Backgrid, una de las agencias de fotografías internacionales, especializada en capturar a estrellas y celebridades, fue la responsable de las imágenes donde aparece Piqué con la joven con la que sostiene un noviazgo, desde hace poco más de tres años. Según el diario, las imágenes muestran Clara Chía, de 27 años, y el exfutbolista, de 39 años, saliendo de Catch LA, un exclusivo restaurante de mariscos y carnes, ubicado en West Hollywood, en Los Ángeles, California.

Los captan en los Ángeles

Incluso un fanático del exjugador del FC Barcelona, se acercó para pedirle a Piqué que autografiara una camiseta del equipo en el que militó durante 14 años. Estar en Estados Unidos no garantiza que su viaje se deba a que vayan a asistir a la final de la Copa Mundial 2026, en las redes sociales los seguidores afirman que ese debe ser el motivo que los llevó a viajar a dejar su residencia en Madrid, España.

Incluso en redes hay quienes desestiman estas versiones pues, las fotografías fueron tomadas días antes de que España se enfrentara contra Francia, mientras se llevaban a cabo las semifinales.



Shakira en el medio tiempo

Al mejor estilo del Super Bowl, la cantante colombiana Shakira junto a estrellas como Justin Bieber será la estrella invitada que actuará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 que se realiza este domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Esta presentación marcará un hito sin precedentes en la historia del torneo. Por primera vez en las ediciones de las citas mundialistas, el partido final contará con un espectacular show de medio tiempo.